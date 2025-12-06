Северная Америка

Легенда Баварії підходить до вирішальної битви проти зіркового складу Інтера з фірмовим гумором.

Цієї суботи у фіналі Кубка MLS відбудеться чергова глава протистояння двох гігантів світового футболу. Томас Мюллер у складі Ванкувер Вайткепс спробує зупинити Інтер Маямі Ліонеля Мессі, Луїса Суареса, Серхіо Бускетса та Жорді Альби.

36-річний німець має багату історію перемог над своїми нинішніми суперниками. Фанати добре пам'ятають принизливу поразку Барселони від Баварії (2:8) у Лізі чемпіонів 2020 року, де Мюллер оформив дубль. Більше того, у фіналі ЧС-2014 збірна Німеччини з Мюллером обіграла Аргентину Мессі та Хав'єра Маскерано нинішнього тренера Інтера.

Проте сам Мюллер відмовляється жити минулим. На запитання про роль лиходія, який може зіпсувати свято господарям, він відреагував з посмішкою:

"Коли я озираюся назад, я почуваюся дуже комфортно, бо це вже записано в книгах історії. Було весело, але у суботу це не буде мати великого значення", — заявив Томас.

Згідно зі статистикою, господарі поля виграли 11 з останніх 14 фіналів MLS. Коли журналісти запитали про фактор домашнього стадіону для Маямі, Мюллер перебив свого одноклубника Себастьяна Берхальтера жартом:

"Які в нас шанси на перемогу? 10%? 20? Чи менше? Але шанс є? — перепитав німець і, почувши ствердну відповідь, додав: — Я радий це чути".

Мюллер також зазначив, що медіа намагаються звести гру до дуелі особистостей, але для нього це битва двох команд:

"Я знаю, що для вас має сенс звернути увагу на мене та Мессі, але йдеться про дві команди з гарним стилем гри. Завжди приємно зустрічатися зі старими друзями. Ми не дуже близькі, але вони були і залишаються чудовими гравцями", — наголосив німець.

Після переходу до Вайткепс у серпні Мюллер став справжнім каталізатором успіху канадської команди. У 11 матчах він забив 8 голів, допомігши команді пройти складний шлях до фіналу, включаючи епічну перемогу над Лос-Анджелесом.

Наразі участь німця у фіналі була під питанням через пошкодження литки, але сам гравець розвіяв усі сумніви в типовій для себе манері:

"Я не знаю, як справи, а ви? Все одно це не має значення, я буду там".

Ванкувер прагне стати лише другою канадською командою в історії, яка виграє Кубок MLS. Для Мюллера, який вигравав усе в європейському футболі, цей трофей став новою ціллю.

"На даний момент я ставлю цей фінал на перше місце, бо це єдина важлива подія, про яку ми говоримо зараз. Гарна фраза, еге ж? Бум", — підсумував Мюллер.

Фінал кубка МЛС відбудеться сьогодні о 21:30 за київським часом.