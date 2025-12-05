Англія

Молодий півзахисник прагне отримувати більше ігрового часу та готовий продовжити сезон за межами Англії.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Коббі Майну повідомив керівництву клубу про бажання перейти в оренду під час зимового трансферного вікна. Про це інформує The Athletic.

20-річний футболіст розчарований своїм нинішнім становищем у команді. У цьому сезоні він взяв участь у дев’яти матчах АПЛ, проводячи в середньому лише по 19 хвилин і жодного разу не з’являючись у стартовому складі. Через нестачу ігрової практики Майну попросив дозволити йому тимчасово змінити клуб.

У Манчестер Юнайтед поки не ухвалили остаточного рішення. Клуб планує дочекатися завершення Кубка Африки, щоб оцінити ситуацію зі складом після повернення гравців, які поїдуть на турнір.

За даними джерела, Майну надає перевагу оренді в іноземний клуб. Раніше повідомлялось про інтерес Наполі до гравця.