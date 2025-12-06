СУБОТА, 6 ГРУДНЯ, 17:00 ▪️ ВІТАЛІТІ СТЕДІУМ, БОРНМУТ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Борнмут під керівництвом Андоні Іраоли переживає один із найскладніших відрізків сезону. Команда набрала лише один бал у п’яти попередніх матчах, а поразка 0:1 від Евертона лише додала тиску на іспанського наставника. Хоча в поєдинку проти "ірисок" представники "вишень" мали більше володіння м'ячем та створили низку моментів, їм знову забракло рішучості в завершальній фазі атак — проблема, яка переслідує їх уже кілька турів поспіль.

Однак не все так похмуро. Саме на Віталіті Стедіум Борнмут почувається значно впевненіше: чотири перемоги, дві нічиї та лише одна поразка — солідний показник для хоч і амбітного, але так званого "середняка" чемпіонату. Команда Іраоли активно пресингує, швидко переходить у контратаки та регулярно створює моменти, але нестабільність у захисті та втрата концентрації наприкінці матчів зводять старання нанівець. Важливо й те, що Борнмут забиває регулярно, хоча й пропускає майже стільки ж — 21 проти 24.

Челсі Енцо Марески проводить сезон значно впевненіше й заслужено перебуває у зоні Ліги чемпіонів. Лондонці набрали 24 очки, спираючись на баланс між якісною обороною та швидкісним, технічним позиційним футболом. До сенсаційної поразки з рахунком 1:3 у мідвік від Лідса лондонська команда йшла на серії з трьох перемог і виснажливого нічийного результату з Арсеналом (1:1), у якому "сині" вдесятьох продемонстрували характер та чималу жагу зіпсувати чемпілгські посягання непримиримого конкурента.

Захист Челсі — один із найкращих у лізі, лише 12 пропущених м’ячів за 14 турів. У нападі "сині" стали відчутно різноманітнішими, а стабільність на виїзді — чотири перемоги в шести поєдинках — додає їм упевненості. Мареска продовжує формувати пізнаваний стиль з акцентом на тривалі розіграші, пресинг і високу інтенсивність. Попри невдачу на Елланд Роуд, Челсі все ж залишається фаворитом у майбутній зустрічі, але у той же час — до фізичної готовності "пенсіонерів" у цей насичений графік є питання, а важливість дискваліфікованого Мойзеса Кайседо для команди надто очевидна.