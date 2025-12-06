Football.ua представляє прев'ю матчу 15-го туру англійської Прем’єр-ліги, який пройде 6 грудня та розпочнеться о 17:00.
Борнмут — Челсі, Getty Images
06 грудня 2025, 08:45
У 15-му турі АПЛ Борнмут прийме Челсі у поєдинку, який може стати знаковим для обох клубів на різних полюсах турнірної таблиці. Господарі прагнуть перервати невтішну серію та втриматися подалі від зони вильоту, тоді як лондонці продовжують боротьбу за верхні щаблі, демонструючи в цілому впевнену гру попри окремі невдачі.
БОРНМУТ — ЧЕЛСІ
СУБОТА, 6 ГРУДНЯ, 17:00 ▪️ ВІТАЛІТІ СТЕДІУМ, БОРНМУТ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Борнмут під керівництвом Андоні Іраоли переживає один із найскладніших відрізків сезону. Команда набрала лише один бал у п’яти попередніх матчах, а поразка 0:1 від Евертона лише додала тиску на іспанського наставника. Хоча в поєдинку проти "ірисок" представники "вишень" мали більше володіння м'ячем та створили низку моментів, їм знову забракло рішучості в завершальній фазі атак — проблема, яка переслідує їх уже кілька турів поспіль.
Однак не все так похмуро. Саме на Віталіті Стедіум Борнмут почувається значно впевненіше: чотири перемоги, дві нічиї та лише одна поразка — солідний показник для хоч і амбітного, але так званого "середняка" чемпіонату. Команда Іраоли активно пресингує, швидко переходить у контратаки та регулярно створює моменти, але нестабільність у захисті та втрата концентрації наприкінці матчів зводять старання нанівець. Важливо й те, що Борнмут забиває регулярно, хоча й пропускає майже стільки ж — 21 проти 24.
Челсі Енцо Марески проводить сезон значно впевненіше й заслужено перебуває у зоні Ліги чемпіонів. Лондонці набрали 24 очки, спираючись на баланс між якісною обороною та швидкісним, технічним позиційним футболом. До сенсаційної поразки з рахунком 1:3 у мідвік від Лідса лондонська команда йшла на серії з трьох перемог і виснажливого нічийного результату з Арсеналом (1:1), у якому "сині" вдесятьох продемонстрували характер та чималу жагу зіпсувати чемпілгські посягання непримиримого конкурента.
Захист Челсі — один із найкращих у лізі, лише 12 пропущених м’ячів за 14 турів. У нападі "сині" стали відчутно різноманітнішими, а стабільність на виїзді — чотири перемоги в шести поєдинках — додає їм упевненості. Мареска продовжує формувати пізнаваний стиль з акцентом на тривалі розіграші, пресинг і високу інтенсивність. Попри невдачу на Елланд Роуд, Челсі все ж залишається фаворитом у майбутній зустрічі, але у той же час — до фізичної готовності "пенсіонерів" у цей насичений графік є питання, а важливість дискваліфікованого Мойзеса Кайседо для команди надто очевидна.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Енцо Марески. Так, на перемогу Челсі в основний час пропонується коефіцієнт 2.16, тоді як потенційний успіх Борнмута оцінюється показником 3.10. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.75.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
БОРНМУТ : Петрович — Сміт, Діакіте, Сенесі, Трюффер — Адамс, Скотт — Семеньйо, Брукс, Адлі — Еванілсон
ЧЕЛСІ : Санчес — Гюсто, Чалоба, Фофана, Кукурелья — Енцо, Андрей Сантос — Педру Нету, Палмер, Гарначо — Жуан Педро
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:1