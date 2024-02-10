Англія

Солідне досягнення двох досвідчених гравців.

Центральний захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк центральний півзахисник Лутон Таун Росс Барклі сьогодні, 10 лютого, беруть участь у 250-х поєдинках у рамках АПЛ.

Нідерландець провів у чемпіонаті Англії 67 матчів за Саутгемптон, тоді як в інших 183-х був частиною Ліверпуля.

Virgil van Dijk makes his 250th Premier League appearance today!



Where does he rank among the best centre-backs the competition has seen? 👑#LFC pic.twitter.com/V1ZDAY9YNG — BBC Sport (@BBCSport) February 10, 2024

Англієць зіграв у турнірі 150 поєдинків за Евертон, 58 за Челсі, 24 за Астон Віллу та 18 за Лутон Таун.

Нагадаємо, у рамках 24 туру АПЛ Ліверпуль приймає Бернлі, а Лутон Таун — Шеффілд Юнайтед.