Центральний захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк центральний півзахисник Лутон Таун Росс Барклі сьогодні, 10 лютого, беруть участь у 250-х поєдинках у рамках АПЛ.

Нідерландець провів у чемпіонаті Англії 67 матчів за Саутгемптон, тоді як в інших 183-х був частиною Ліверпуля.

Virgil van Dijk makes his 250th Premier League appearance today!



Where does he rank among the best centre-backs the competition has seen? 👑#LFC pic.twitter.com/V1ZDAY9YNG