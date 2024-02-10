Солідне досягнення двох досвідчених гравців.
Вірджил ван Дейк, Getty Images
10 лютого 2024, 17:20
Центральний захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк центральний півзахисник Лутон Таун Росс Барклі сьогодні, 10 лютого, беруть участь у 250-х поєдинках у рамках АПЛ.
Нідерландець провів у чемпіонаті Англії 67 матчів за Саутгемптон, тоді як в інших 183-х був частиною Ліверпуля.
Англієць зіграв у турнірі 150 поєдинків за Евертон, 58 за Челсі, 24 за Астон Віллу та 18 за Лутон Таун.
Нагадаємо, у рамках 24 туру АПЛ Ліверпуль приймає Бернлі, а Лутон Таун — Шеффілд Юнайтед.