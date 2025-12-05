Англія

Головний тренер Вест Гема Нуну Ешпіріту Санту задоволений нічиєю з Манчестер Юнайтед.

В АПЛ зіграно заключний матч чотирнадцятого туру, де Вест Гем забив м'яч у відповідь незадовго до кінця гри та уникнув поразки від Манчестер Юнайтед (1:1).

Своєю думкою про виступ підопічних поділився португальський наставник "молотобійців" Нуну Ешпіріту Санту, який заявив, що пишається своїми гравцями.

"Я пишаюся роботою своєї команди. Ми врятували матч. Дуже радий, що у нас такий капітан, як Джаррод Боуен. Він — приклад для всієї команди. І сьогодні провів винятково хороший матч", — цитує слова португальського спеціаліста BBC.

У наступному турі англійського чемпіонату Вест Гем зіграє проти Брайтона.