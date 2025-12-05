Італія

Хавбек Наполі Станіслав Лоботка пропустить важливий матч Серії А.

Півзахисник Наполі Станіслав Лоботка пропустить недільний матч Серії А проти Ювентуса через м'язові проблеми.

31-річний словак отримав пошкодження у середу під час розминки перед грою 1/8 фіналу Кубка Італії з Кальярі (1:1, 9:8 по пен.).

Це вже не перша травма для нього цього сезону — у жовтні хавбек пропустив три тижні через пошкодження привідного м'яза.

Очікується, що Лоботка відновиться до матчу 1/2 фіналу Суперкубка Італії проти Мілана, який пройде 18 грудня.