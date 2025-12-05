Англія

Лондонці готують літню пропозицію за французького лівого вінгера.

Арсенал уважно стежить за вінгером франкфуртського Айнтрахта Жаном-Маттео Баоя та розглядає можливість літнього трансферу. Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, франкфуртський клуб поінформований про інтерес лондонців, а спортивний директор Маркус Крьоше оцінює 20-річного лівого вінгера у суму до 70 мільйонів євро.

Контракт Баоя з Айнтрахтом чинний до літа 2029 року.

У поточному сезоні молодий французький вінгер провів за "орлів" 18 матчів та забив три голи.