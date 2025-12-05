Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 4 грудня 2025 року.

У заключному матчі 14-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед розійшовся миром із лондонським Вест Гемом.

Головною фігурою першого тайму став колишній гравець Юнайтед Аарон Ван-Біссака: він часто підключався вперед і навіть врятував команду, винісши м’яч із лінії воріт.

Команда Рубена Аморіма поступово нарощувала темп, і моментів у Юнайтед побільшало — Ареола виручив після складного удару Мбемо, а атака Зіркзе – Куньї – Бруну Фернандеша завершилась попаданням у штангу. Вест Гем відповів ударами Боуена та Матеуша Фернандеша.

На 58-й хвилині господарі відкрили рахунок: комбінація Каземіро та Амада завершилася точним ударом Далота. Проте замість того, щоб добивати суперника, Юнайтед відступив назад — і був покараний. На 84-й хвилині після кутового Боуена Мазрауї виніс м’яч із лінії, але Магасса зіграв на добиванні й зрівняв рахунок.

У підсумку — 1:1, і втрачена перемога для Юнайтед, який не втримав перевагу в кінцівці.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Вест Гем у рамках 14-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Манчестер Юнайтед — Вест Гем 1:1

Голи: Далот, 58 — Магасса, 84

Манчестер Юнайтед: Ламменс — Далот (Доргу, 68), Гевен (Йоро, 46), Шоу (Мартінес, 88) — Діалло, Каземіро, Б. Фернандеш, Мазрауї — Мбемо, Кунья (Маунт, 77) — Зіркзе (Угарте, 77).

Вест Гем: Ареола — Ван-Біссака, Мавропанос, Тодібо, Діуф — Магасса, Поттс (Ірвінг, 83) — Боуен, Соучек (Канте, 83), М. Фернандеш — Вілсон (Кілман, 87).



Попередження: Гевен, Ван-Біссака, Шоу — Діуф