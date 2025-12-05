Англія

Відсутність Мохамеда Салаха у старті Ліверпуля викликала нову хвилю чуток.

Єгипетський форвард Ліверпуля Мохамед Салах втратив тверде місце у стартовому складі команди. 33-річний Салах починав на лаві запасних два останні матчі Прем'єр-ліги, причому в одному з них провів там усі 90 хвилин.

Мохамед Салах і Ліверпуль: що далі?

На тлі такої ситуації з'явився новий виток чуток, що пов'язують Салаха з командами із Саудівської Аравії. Як повідомляє The Telegraph, саудівські клуби готові профінансувати трансфер єгипетського форварда.

Раніше Салах уже контактував із клубами з Саудівської Аравії, але навесні продовжив контракт із "мерсисайдцями" до середини 2027 року. Таким чином, для його купівлі у наступному році аравійцям доведеться суттєво витратитися.