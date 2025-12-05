Англія

Наставник "червоних дияволів" поділився своїми емоціями після гри з Вест Гемом.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував нічийний результат у матчі АПЛ проти Вест Гема (1:1).

"Результат дратує, злить. Ось і все. Результати приходять через роботу і наступна спроба перемогти буде у наступному матчі.

Бувають другі тайми, коли ми втрачаємо контроль над грою. Сьогодні, гадаю, було не так. Можливо, після першого голу ми втратили кілька підбирань. Ми намагаємося постійно оборонятися далеко від воріт, бо знали, що ми не так якісні у другому таймі. Суперник намагався робити навіси, заробити кутовий. Так і сталося, довга передача, вони виграли підбір у трьох наших гравців у захисті. Тож нам потрібно грати краще у другому таймі. Ми програємо через провалені підбирання. Іноді попереду також не вистачає гравців, щоби зачепитися за м'яч.

Наша нинішня гра – це не відкат назад, але результати погіршуються. Ми мали моменти. Знову ж таки, таке може статися, коли одна команда, про яку ви говорили, коли у нас був той ривок, була дійсно ідеальна, і я говорив: "Ми близькі до ідеального моменту". Ми дуже нестабільні. Але якщо подивитися на гру, то до пропущеного голу ми тримали все під контролем. Нам треба грати краще.

У мене завжди таке почуття, що нам не вистачає одного забитого м'яча. Думаю, всі мають таке почуття, що нам потрібно забивати більше голів, і це точно. Ми нестабільні і нам треба додавати.

Ми намагаємось підлаштовуватися під гравців, яких випускаємо, а потім контролювати ситуацію. В останні хвилини ми володіли м'ячем, м'яч був далеко від суперника, не було повного пресингу з його боку. Ми не можемо дозволяти команді, яка набагато вища за нас, заробляти кутові. Тому такі деталі мають значення. І сьогодні кутовий у другому таймі вирішив все", — наводить слова Аморіма прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед — Вест Гем.