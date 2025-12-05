Італія

Наставник "орлів" поділився своїми емоціями після виходу до чвертьфіналу Кубку Італії.

Головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/8 фіналу Кубку Італії проти Мілана (1:0).

"Мені подобаються такі ситуації, адже з липня ми мали багато труднощів і травм, але команда сповнена ентузіазму, тому я насолоджуюся буднями. Звичайно, під час матчу я злюся, тому що ми припускаємося технічних помилок і не дотягуємо до рівня інших команд, але тренування мені дуже подобаються.

Ми були раді, що понад 40 000 людей прийшли на Стадіо Олімпіко та вчинили справжній фурор. Це було приємно хлопцям, адже після останнього домашнього матчу вони були засмучені, навіть принижені. І це було потрібне.

Це турнір на вибування. Ми пройшли вперед, але навіть не встигли насолодитися успіхом повною мірою, оскільки на цих вихідних на нас чекає ще один дуже складний матч.

Це правда, Башич приїхав з великими перспективами, але частково з нашої вини, частково з його власної, він трохи збився зі шляху. Я нітрохи не сумнівався, вітаючи його повернення, і він відплачує нам за це важливими виступами. Що стосується рухів, він один із найнадійніших гравців, які у нас є, якщо не найнадійніший.

Якщо ми дійдемо до кінця сезону і відчуємо, що у нас є сім-вісім гравців, на яких ми можемо покластися, і залучимо ще трьох-чотирьох для посилення, це буде успіхом. Якщо ми зможемо закласти фундамент, це вже буде важливим для клубу. Ми сподіваємось продовжити цей процес розвитку", — наводить слова Саррі Football-Italia.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Лаціо — Мілан.