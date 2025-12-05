Італія

Головний тренер Вінченцо Італьяно підбив підсумки кубкової перемоги Болоньї над Пармою.

Наставник Болоньї Вінченцо Італьяно поділився враженнями від кубкового матчу 1/8 фіналу проти Парми, який завершився перемогою його команди з рахунком 2:1. Коментуючи пропущений гол, Італьяно сказав:

"Останнім часом ми часто даруємо такі подарунки суперникам, і вони нас карають. Ми повільно діяли з м'ячем, вони не давали нам пройти далі. Потім у другому таймі я побачив живу команду. Ми повинні набрати ритм і завжди бути готовими, хоча важко грати кожні 72 години та встигати відновлюватися".

Щодо повернення до складу Чіро Іммобіле, тренер заявив: "Окрім можливості кращої ротації складу, він дає нам інші характеристики порівняно з тими, що ми маємо. Досвід на полі та у роздягальні. Я радий за нього, але також і за Сулеману з Роу. Спочатку ми поплатилися за боязкість дебютантів, але потім знайшли правильний підхід. Чи можемо ми тепер побачити схему з двома форвардами? До травми Чіро ми про це думали. Коли виникне необхідність, це буде варіантом".

У чвертьфіналі Кубка Італії "болонці" зустрінуться з римським Лаціо. Ігри цієї стадії відбудуться у березні та квітні 2026 року.