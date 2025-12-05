Італія

Маттіа Фелічі отримав серйозну травму у матчі проти Наполі.

Вінгер Кальярі Маттіа Фелічі не зможе допомогти своїй команді у найближчій частині цього сезону через травму. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

24-річний італієць вийшов на поле на 85 хвилині матчу 1/8 фіналу Кубку Італії проти Наполі, після чого отримав серйозну травму.

За інформацією джерела, у футболіста виявили розрив хрестоподібної та колатеральної зв'язок коліна.

Терміни відновлення не називаються, але найближчим часом він перенесе операцію.

Цього сезону Фелічі провів 13 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав дві гольові передачі.

Після 13 турів Кальярі набрав 11 очок і посідає 15 місце у Серії А.