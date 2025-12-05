Маттіа Фелічі отримав серйозну травму у матчі проти Наполі.
Маттіа Фелічі, Getty Images
05 грудня 2025, 12:45
Вінгер Кальярі Маттіа Фелічі не зможе допомогти своїй команді у найближчій частині цього сезону через травму. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
24-річний італієць вийшов на поле на 85 хвилині матчу 1/8 фіналу Кубку Італії проти Наполі, після чого отримав серйозну травму.
За інформацією джерела, у футболіста виявили розрив хрестоподібної та колатеральної зв'язок коліна.
Терміни відновлення не називаються, але найближчим часом він перенесе операцію.
Цього сезону Фелічі провів 13 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав дві гольові передачі.
Після 13 турів Кальярі набрав 11 очок і посідає 15 місце у Серії А.