Англія

"Червоні дияволи" знову втратили очки через проблеми зі стандартами.

Манчестер Юнайтед знову пропустив гол після розіграшу кутового, що призвело до втрати очок. У четвер "червоні дияволи" не змогли втримати перемогу над Вест Гемом у поєдинку 14-го туру Прем'єр-ліги, зігравши внічию 1:1. Рятівний для гостей гол на 83-й хвилині забив Сунгуту Магасса.

Як інформує статистичний портал Opta, Манчестер Юнайтед пропустив у АПЛ після кутового вже 15-й раз із початку минулої кампанії. Це другий найгірший показник у чемпіонаті. Гірше справи лише у того ж Вест Гема, який пропустив зі стандартів 17 разів за той самий період.

Команда Рубена Аморіма посідає восьме місце у поточній таблиці з 22 набраними очками, а "молотобійці" розташовуються на 18-й сходинці з 12 балами.