Англія

Захисник Манчестер Юнайтед Діогу Дало прокоментував втрату очок у матчі з Вест Гемом.

В АПЛ зіграно заключний матч чотирнадцятого туру, у якому Манчестер Юнайтед не зміг утримати перемогу, пропустивши гол від Вест Гема і втративши два очки (1:1).

Автор голу манкуніанців Діогу Дало не приховував свого розчарування таким підсумком зустрічі.

"Я розчарований. Гадаю, що коли ми повели у рахунку і залишалося пів години гри, можна було краще розпорядитися результатом. Особливо у нас вдома. Напевно, ми занадто сильно стали поступатися м'ячем. Очевидно, ми всі розчаровані таким підсумком", — цитує слова Дало BBC.

У наступному турі англійського чемпіонату Манчестер Юнайтед зіграє з Вулвергемптоном.