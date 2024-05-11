Англія
11 травня 2024, 21:36
Гол Мудрика допоміг Челсі переграти Ноттінгем Форест на виїзді
Команду Маурісіо Почеттіно ледь не покарав її вихованець, але все ж таки претенденти на виліт не змогли цього дня офіційно залишитись у АПЛ.
Ноттінгем Форест — Челсі, Getty Images
11 травня 2024, 21:36
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Ноттінгем Форест — Челсі 2:3
Голи: Болі, 16, Гадсон-Одої, 75 — Мудрик, 8, Стерлінг, 80, Джексон, 82
Ноттінгем Форест: Сельс — Монтьєль (Тоффоло, 72), Болі, Мурільйо, Ніакате (Домінгес, 87), Айна — Гіббс-Вайт, Єйтс (Еланга, 72), Даніло, Гадсон-Одої (Авонії, 86) — Вуд.
Челсі: Петрович — Чалоба, Сілва, Бадьяшиль (Гюсто, 58), Кукурелья — Кайседо, Галлагер (Джеймс, 79) — Мадуеке (Нкунку, 58), Палмер, Мудрик (Стерлінг, 73) — Джексон.
Попередження: Ніакате, Домінгес, — Бадьяшиль, Галлагер, Джексон