Англія

Гол Мудрика допоміг Челсі переграти Ноттінгем Форест на виїзді

Команду Маурісіо Почеттіно ледь не покарав її вихованець, але все ж таки претенденти на виліт не змогли цього дня офіційно залишитись у АПЛ.

Ноттінгем Форест — Челсі, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Ноттінгем Форест — Челсі 2:3

Голи: Болі, 16, Гадсон-Одої, 75 — Мудрик, 8, Стерлінг, 80, Джексон, 82



Ноттінгем Форест: Сельс — Монтьєль (Тоффоло, 72), Болі, Мурільйо, Ніакате (Домінгес, 87), Айна — Гіббс-Вайт, Єйтс (Еланга, 72), Даніло, Гадсон-Одої (Авонії, 86) — Вуд.



Челсі: Петрович — Чалоба, Сілва, Бадьяшиль (Гюсто, 58), Кукурелья — Кайседо, Галлагер (Джеймс, 79) — Мадуеке (Нкунку, 58), Палмер, Мудрик (Стерлінг, 73) — Джексон.



Попередження: Ніакате, Домінгес, — Бадьяшиль, Галлагер, Джексон

