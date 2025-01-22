Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 Шахтар прийматиме Брест.

Матч відбудеться в середу, 22 січня, на Арені АуфШальке в Гельзенкірхені. Початок — о 19:45 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Еріка Руа. Так, на перемогу Бреста можна поставити з коефіцієнтом 2.62, тоді як потенційний успіх Шахтаря оцінюється показником 2.73. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.45.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Обидві заб'ють: так і тотал більше 2,5", представлений показником 2.22.

Коефіцієнтом 3.50 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Георгія Судакова.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Шахтар не програє й тотал більше 2,5". На нього можна поставити з показником 3.05.