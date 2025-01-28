18-річний англієць зможе повернутися на поле вже у найближчому матчі чемпіонату.
Вулвергемптон - Арсенал, Getty Images
28 січня 2025, 21:50
Комісія Футбольної асоціації Англії скасувала дискваліфікацію захисника Арсенала Майлза Льюїса-Скеллі після апеляції з боку лондонського клубу.
Незалежна комісія визнала вилучення 18-річного англійця в матчі проти Вулвергемптона (1:0) помилковим і скасувала триматчеву дискваліфікацію за червону картку від арбітра Майкла Олівера.
Для Льюїса-Скеллі це була перша червона картка в кар'єрі і він став третім наймолодшим гравцем, який отримав вилучення в матчі АПЛ.
Цього сезону Майлз провів 18 матчів у складі "канонірів".
Після 23 турів Арсенал набрав 47 очок і посідає друге місце в АПЛ, відстаючи від Ліверпуля на шість балів, але "червоні" мають гру в запасі.