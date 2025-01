Комісія Футбольної асоціації Англії скасувала дискваліфікацію захисника Арсенала Майлза Льюїса-Скеллі після апеляції з боку лондонського клубу.

Незалежна комісія визнала вилучення 18-річного англійця в матчі проти Вулвергемптона (1:0) помилковим і скасувала триматчеву дискваліфікацію за червону картку від арбітра Майкла Олівера.

Myles Lewis-Skelly's three-match suspension has been removed. The FA has upheld a claim of wrongful dismissal. #AFC



