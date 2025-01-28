Англія

18-річний англієць зможе повернутися на поле вже у найближчому матчі чемпіонату.

Комісія Футбольної асоціації Англії скасувала дискваліфікацію захисника Арсенала Майлза Льюїса-Скеллі після апеляції з боку лондонського клубу.

Незалежна комісія визнала вилучення 18-річного англійця в матчі проти Вулвергемптона (1:0) помилковим і скасувала триматчеву дискваліфікацію за червону картку від арбітра Майкла Олівера.

Myles Lewis-Skelly's three-match suspension has been removed. The FA has upheld a claim of wrongful dismissal. #AFC



HOLD THAT MICHEAL OLIVER 🤫pic.twitter.com/hJj7yYnU6r — Jerry (@AFC_Jerry) January 28, 2025

Для Льюїса-Скеллі це була перша червона картка в кар'єрі і він став третім наймолодшим гравцем, який отримав вилучення в матчі АПЛ.

Цього сезону Майлз провів 18 матчів у складі "канонірів".

Після 23 турів Арсенал набрав 47 очок і посідає друге місце в АПЛ, відстаючи від Ліверпуля на шість балів, але "червоні" мають гру в запасі.