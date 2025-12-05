Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 4 грудня 2025 року.

Завершилася 1380 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- Деякі лідери європейських країн у розмові з президентом України Володимиром Зеленським застерігали його, що США під час мирних перемовин можуть схилятися до рішень, які суперечать інтересам Києва, пише німецьке видання Spiegel. Так, президент Франції Емманюель Макрон нібито сказав, що існує ймовірність того, що США зрадять Україну в питанні територій без чіткого визначення гарантій безпеки. А канцлер Німеччини Фрідріх Мерц буцімто попередив, що український лідер має бути надзвичайно обережним найближчими днями.

- Ірландська газета Journal пише, що в Дубліні чотири неідентифіковані безпілотники військового типу в ніч проти 2 грудня порушили безпольотну зону та рушили в напрямку траєкторії польоту літака Зеленського. Втім, за даними видання, літак приземлився трохи раніше від запланованого часу — за кілька хвилин до інциденту.

- У Львові смертельно поранили військовослужбовця Галицько-Франківського РТЦК та СП Юрія Бондаренка. За даними слідства, 30-річний львів’янин під час перевірки документів завдав військовому ножового поранення та, застосувавши газовий балончик, утік. Загиблий — ветеран з бойовим досвідом, який після фронту продовжував службу в ТЦК та СП.

- У деяких штурмових полках, що діють в ЗСУ, виявили факти масового порушення прав військовослужбовців. Справи про це передали правоохоронцям, розповіла військова омбудсменка Ольга Решетилова.

- У Групі Нафтогаз заявили, що масований російський обстріл 3 грудня практично знищив Херсонську теплоелектроцентраль. Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що росіяни атакували Херсонську ТЕЦ дронами, артилерією та іншими видами озброєння. За його словами, без тепла залишилися 470 будинків — це понад 40,5 тисяч абонентів.

- Бійці спецпідрозділу Примари Головного управління розвідки Міноборони 4 грудня уразили російський багатоцільовий винищувач МіГ-29 на території військового аеродрому Кача в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомило ГУР МО.

- У ніч проти 4 грудня підрозділи Сил оборони України уразили одне з найбільших хімічних підприємств росії — Невинномиський Азот у Ставропольському краї рф. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Сьогодні окупанти завдали 38 авіаційних ударів, скинули 119 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 3 207 дронів-камікадзе та здійснили 3 875 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав одного авіаційного удару, скинув дві керовані авіабомби, здійснив 98 обстрілів, зокрема один — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили чотири атаки ворога в районах Ізбицького, Приліпки та Синельникового.

На Куп’янському та Краматорському напрямках від початку доби ворог не проводив наступальних дій.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники дев’ять разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Греківка, Дробишеве, Зарічне та Олександрівка. Одне бойове зіткнення триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 11 атак противника поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки та Сіверська. Наразі ще одне бойове зіткнення триває.

На Костянтинівському напрямку росіяни 15 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах Щербинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного, Костянтинівки, Миколайпілля, Торського та у напрямку Берестка і Софіївки.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 51 раз намагалися прорвати нашу оборону у районах Шахового, Нового Шахового, Червоного Лиману, Мирнограда, Вільного, Новоекономічного, Родинського, Новопавлівки, Покровська, Світлого, Котлиного, Удачного, Молодецького, Дачного. У чотирьох локаціях бойові зіткнення тривають дотепер. Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 127 окупантів, із них 83 — безповоротно. Також знищено 13 безпілотних літальних апаратів, один міномет, дві одиниці автомобільної техніки та 11 одиниць спеціальної техніки ворога. Крім того, українські воїни уразили дві одиниці автомобільного транспорту та одну ворожу артилерійську систему.

На Олександрівському напрямку ворог 19 разів атакував у районах Зеленого Гаю, Ялти, Олександрограда, Соснівки, Степового, Вербового, Привільного, Вишневого, Павлівки, Красногірського та Рибного. Наші захисники успішно зупинили всі ворожі атаки.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 12 атак росіян неподалік Затишшя, Гуляйполя та в напрямку Прилук. Ворог завдав авіаційних ударів по районах Староукраїнки, Тернуватого та Гуляйполя.

Сили оборони успішно зупинили ворожу спробу прорвати наші позиції на Оріхівському напрямку у районі Приморського. Ворожих ударів керованими бомбами зазнали населені пункти Степногірськ, Григорівка та Веселянка.

На Придніпровському напрямку противник здійснив марну спробу просунутися у напрямку Антонівського мосту.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Призначив на завтра Ставку, і серед питань буде новий розподіл особового складу серед підрозділів, більш раціональний, – щоб бригади могли відчувати себе більш упевнено. В кожній бойовій бригаді про це говорять – готуємо рішення.

Також сьогодні провів додаткові зустрічі з кандидатами на посаду нового керівника Офісу Президента – ми обговорили формати роботи Офісу, взаємодію з іншими державними інституціями, яка потрібна для інтересів України. Найближчим часом буде рішення щодо нового очільника Офісу. Слава Україні!".

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!