Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Італії, який відбувся 4 грудня 2025 року.

Лаціо став чвертьфіналістом Кубка Італії, здолавши Мілан на Стадіо Олімпіко з мінімальним рахунком. Команда Массіміліано Аллегрі зазнала першої поразки від кінця серпня та втратила шанс на трофей.

Після нудного першого тайму з єдиним моментом у господарів (неточний удар Башича), гра пожвавилася після перерви. Мілан створив кілька шансів — Лофтус-Чік двічі пробивав головою, але обидва удари були повз ворота, Леау також не зумів влучити в рамку.

Лаціо ж реалізував свій головний момент. На 80-й хвилині подача Тавареша з кутового знайшла Дзакканьї на ближній стійці — і його точний удар головою став вирішальним. Меньян був безсилий.

Команда Мауріціо Саррі вийшла до чвертьфіналу, де зіграє проти Болоньї, тоді як Мілан завершує свій кубковий шлях.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лаціо — Мілан у рамках 1/8 фіналу Кубку Італії-2025/26:

Лаціо — Мілан 1:0

Гол: Дзакканьї, 80



Лаціо: Мандас — Марушич, Хіла, Романьйолі, Пеллегріні (Тавареш, 71) — Гендузі, Весіно (Деле-Баширу, 58), Башич — Ісаксен (Педро, 83), Кастельянос (Нослін, 58), Дзакканьї (Канчельєрі, 83).

Мілан: Меньян — Томорі, Де Вінтер, Павлович — Салемакерс (Нкунку, 64), Річчі, Яшарі (Модрич, 81), Рабьо, Еступіньян (Бартезагі, 87) — Лофтус-Чік (Пулішич, 81), Леау.



Попередження: Де Вінтер