Англія

Ронні Стам представляв Віган Атлетік протягом трьох кампаній чемпіонату Англії.

Колишній правий захисник Віган Атлетік Ронні Стам визнав свою участь у змові з метою контрабанди 20 кілограмів кокаїну з Бразилії до німецького Франкфурта, передає видання The Athletic.

Повідомляється, що 41-річного нідерландця засудили до семи років позбавлення волі, звинувативши в змові з метою контрабанди понад двох тон кокаїну до Нідерландів, вулична вартість якого становила 41,5 млн євро. Обвинувачення стверджувало, що ексгравець і його спільники змовилися з метою контрабанди наркотиків із Південної Америки, а також, що Стам був відповідальним за відмивання грошей на суму 2,2 млн фунтів стерлінгів і зберігав 18 літрів закису азоту, відомого як звеселяючий газ.

Державна прокуратура Нідерландів описала Ронні як значну фігуру в злочинному світі країни й попросила суд призначити йому 13-річний термін ув'язнення. Суддя в рідній для Стама Бреді виправдав його за двома більш серйозними звинуваченнями, натомість засудивши за незаконне перевезення 724 кг кокаїну, певну кількість "екстазі" й вищезгадане зберігання закису азоту.

Сам колишній гравець визнав свою участь у змові. За його словами, за контрабанду він мав отримати "суму вартістю одного кг кокаїну". У той же час Ронні наполягав, що це була його єдина участь і заявив, що шкодує про співпрацю з ватажками злочинного угруповання.

Стам виграв чемпіонат Нідерландів-2009/10 із Твенте, після чого перебрався до Віган Атлетік, де провів наступні три сезони. У липні 2013 року він поповнив склад Стандарда (Льєж), а влітку 2015-го повернувся до рідного НАК (Бреда), де й завершив кар'єру кампанією пізніше, у 32-річному віці.