Англія

Завершилися чергові матчі стартового туру нової кампанії чемпіонату Англії.

У рамках першого туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26 у суботу, 16 серпня, відбулися наведені нижче три протистояння.

Результативний удар Метта О'Райлі з пенальті на початку другого тайму міг принести Брайтону звитягу, але Родріго Муніз урятував Фулгем від невдачі.

Брайтон — Фулгем 1:1

Голи: О'Райлі, 55 (пен.) — Муніз, 90+6

Брайтон: Вербрюгген — Віффер, ван Геке, Данк, Де Кейпер — Балеба (Кадіоглу, 69), Аярі — Мінте (Велбек, 69), О'Райлі (Мілнер, 88), Мітома (Груда, 83) — Рюттер (Гомес, 69)

Фулгем: Лено — Тете, Андерсен, Бессі, Куенка (Кастань, 84) — Берге (Керні, 66), Лукич — Вілсон, Кінг (Сміт-Роу, 77), Івобі (Траоре, 66) — Хіменес (Муніз, 66)

Попередження: Мітома, Кадіоглу, Гомес — Бессі, Керні

Сандерленд здобув три очки тричі уразивши ворота Вест Гем Юнайтед у другій половині матчу.

Сандерленд — Вест Гем 3:0

Голи: Маєнда, 61, Баллард, 73, Іcідор, 90+2

Сандерленд: Руфс — Г'юм, Баллард, Селт (Альдерете, 53), Мандава — Діарра, Джака, Садікі — Тальбі (Рігг, 90+3), Маєнда (Ле Фе, 76), Адінгра (Іcідор, 76)

Вест Гем: Германсен — Тодібо (Ірвінг, 82), Кілман, Агерд — Ван-Біссака, Ворд-Праус (Вілсон, 71), Родрігес (Соучек, 71), Малік Діуф — Пакета — Боуен, Фюллькруг

Попередження: Кілман

Два гола Рішарлісона з асистами Мохаммеда Кудуса допомогли Тоттенгему розібратися з Бернлі.

Тоттенгем — Бернлі 3:0

Голи: Рішарлісон, 10, 60, Джонсон, 66

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Спенс — Грей (Бентанкур, 72), Бергвалль (Палінья, 80) — Кудус (Тель, 85), Сарр, Джонсон (Одобер, 80) — Рішарлісон (Соланке, 72)

Бернлі: Дубравка — Сонне (Флеммінг, 76), Вокер, Екдаль, Естев, Гартман — Межбрі (Угочукву, 63), Каллен, Лоран (Брун Ларсен, 63), Ентоні (Едвардс, 85) — Фостер (Чауна, 76)

Зазначимо, що сьогодні ж Вулвергемптон прийматиме Манчестер Сіті. Поєдинок розпочнеться о 19:30 за Києвом.