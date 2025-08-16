Англія

Гості не скористалися вилученням у суперника.

Астон Вілла розпочала новий сезон Англійської Прем’єр-ліги з бойової нічиєї проти Ньюкасла — матч завершився з рахунком 0:0.

Зустріч, що проходила на стадіоні Вілла Парк у Бірмінгемі, видалася напруженою та з великою кількістю боротьби. У першому таймі активніше виглядали гості з Ньюкасла, однак втілити свою перевагу в голи їм не вдалося.

На 65-й хвилині господарі залишилися в меншості — захисник Астон Вілли Езрі Конса отримав пряму червону картку. Попри це, бірмінгемцям вдалося дисципліновано оборонятися й утримати нічийний рахунок до фінального свистка.

У другому турі Астон Вілла 23 серпня вирушить у гості до Брентфорда, тоді як Ньюкасл 25 серпня вдома зіграє проти Ліверпуля.

Астон Вілла — Ньюкасл Юнайтед 0:0

Астон Вілла: Бізот — Кеш, Конса, Мінгз, Дінь — Камара, Онана — Макгінн (Мален, 84), Тілеманс, Роджерс — Воткінс

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Тріпп'єр, Шер, Берн, Лівраменто — Гімараес, Тоналі, Жоелінтон (Майлі, 83) — Еланга (Мерфі, 78), Гордон, Барнс (Осула, 90)

Попередження: Камара — Жоелінтон

Вилучення: Конса, 66