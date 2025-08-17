Англія

Сезон новий — кутові команди Мікеля Артети ефективні, як і раніше.

Сезон англійської Прем’єр-ліги розпочався кілька днів тому й розклад першого туру підготував для нас протистояння надвечір неділі з дуже привабливою афішою. На Олд Траффорд Манчестер Юнайтед починав чергову кампанію матчем проти надзвичайно складного суперника — лондонського Арсеналу, який планував розпочати свою чергову спробу перемогти в чемпіонських перегонах за підсумками футбольного року. Ліверпуль та Манчестер Сіті до цього, наприклад, свої кроки в цьому напрямку вже встигли зробити.

Активний період трансферів був у обох клубів під час міжсезоння, і він ще продовжуватиметься кілька тижнів. Але свіжі підписання з обох сторін ми мали змогу побачити вже з перших хвилин звітного протистояння. У "Червоних дияволів" увагу до себе приковували Матеус Кунья та Браян Мбемо, тоді як у складі "канонірів" одразу відзначали появу Віктора Дьокереша й Мартіна Субіменді. І якщо пара новачків господарів залишила по собі суто гарне враження, то щодо гравців гостей оцінки розділились 50 на 50.

Напевно, такий вплив на враження від гри футболістів Арсеналу створював сам хід розвитку подій. Команда Мікеля Артети виглядала доволі сирою в атаці, і особливо в першому таймі, коли ми можемо згадати лише поодинокі розіграші попереду від лондонців, тоді як під контратаки суперників вони не забували регулярно підставлятись.

Але у Арсеналу також залишався фірмовий козир у рукаві — ті самі кутові, від яких минулого року страждав не один суперник. Страждають насправді й головні арбітри, бо коли гравці "канонірів" ідуть блокувати воротаря опонентів у чужому воротарському, магічним чином зникають футбольні правила й перевага віддається шоу. Не тому, який Люк та грає за Юнайтед. І цього разу таке теж сталось — завадив Саліба Баїндиру зіграти на перехопленні подачі з лівого флангу від Райса, арбітр на це не звернув уваги, а Калафіорі заштовхав м’яч у сітку.

Утім, крізь прогалини в обороні Арсеналу під час швидких контратак Юнайтед цього забитого м’яча можна було б і не побачити, якби не якісна гра від Раї на лінії воріт та загалом слабке різноманіття варіантів завершення від гравців господарів у фінальній фазі. Якщо й відбувались удари, то лише у воротаря суперників — так і пристойну кількість сейвів назбирати можна.

У другому таймі гра для гостей у цьому плані складалась усе ж таки краще й вони вирівняли баланс. А під завісу гри ще й самі почали ходити до контратак, хоча суперники набрали цілком пристойні оберти й постійно вантажили м’яч до штрафного Раї. І моменти також були у Юнайтед, у новачків — аж надто багатою. Окрім Шешка, він з’явився на холосту заміну. Як і Дьокереш, який провалив гру неначе літні збори ще продовжуються. У підсумку команда Рубена Аморіма затискала-притискала опонентів, але м’яч у ворота так і не заштовхала. Із цим за літо не навчились боротись.

У наступному турі Манчестер Юнайтед гостюватиме у лондонського Фулгема, тоді як лондонський Арсенал прийматиме Лідс.Манчестер Юнайтед —0:1Калафіорі, 13Баїндир — Йоро, де Лігт, Шоу (Магвайр, 80) — Далот (Діалло, 55), Каземіро (Угарте, 65), Фернандеш, Доргу — Маунт (Шешко, 65), Кунья — Мбемо.Рая — Вайт (Тімбер, 72), Саліба, Ківьор, Калафіорі (Льюїс-Скеллі, 71) — Едегор, Субіменді, Райс (Меріно, 83) — Сака, Дьокереш (Гаверц, 60), Мартінеллі (Мадуеке, 60).Попередження: Доргу — Калафіорі, Рая, Тімбер, Льюїс-Скеллі