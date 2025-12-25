Англія

Велика втрата для МЮ.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився про травму капітана команди Бруну Фернандеша. Його слова наводить BBC.

«Замінити Бруну неможливо. Але, я думаю, нам треба отримати з цього користь, багатьом гравцям треба проявити себе. І якщо подивитися, справа не лише у створенні моментів, а й у кожному стандарті, він той, хто організовує гру команди. І це хороша нагода для всіх проявити себе і зрозуміти, що ми не можемо покладатися на одного гравця у всьому.

Ми втратили у стандартних положеннях без Бруну Також відсутні Мбемо та Діалло, які теж їх виконували. Тож це величезна втрата для команди, але це також можливість для інших гравців проявити себе та показати лідерські якості, які нам потрібні у команді», — сказав Аморім.

Цього сезону Бруну Фернандеш відіграв за МЮ 18 матчів, забив пʼять голів та віддав сім результативних передач.