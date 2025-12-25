Англія

19-річний Раян розірвав контракт зі своїм агентом напередодні зимового трансферного вікна

Лондонський Тоттенгем отримав несподіваний імпульс у спробах підсилити склад під час майбутнього вікна.

На тлі зростаючого тиску на головного тренера Томаса Франка через незадовільні результати, шпори стали фаворитами у боротьбі за одного з найперспективніших гравців Південної Америки — 19-річного нападника Раяна.

Головною подією, що змінила ситуацію на ринку, стало рішення гравця Васко да Гама припинити співпрацю зі своїм агентом, супер-агентом Піні Захаві. Раніше саме Барселона вважалася головним претендентом на бразильця завдяки тісним зв'язкам Захаві з технічним директором каталонців Деку.

Тепер, коли посередника усунуто, Тоттенгем сподівається швидше просунутися в переговорах щодо переїзду таланта до Прем’єр-ліги. Проте лондонцям доведеться конкурувати з мадридським Реалом. Іспанський гранд розглядає Раяна як серйозну альтернативу Ендріку, який нещодавно перейшов до Ліона на правах оренди.

Повідомляється, що вершкові готові запропонувати близько 50 мільйонів євро, що значно перевищує попередню оцінку гравця у 40 мільйонів. Для Томаса Франка цей трансфер може стати ключовим кроком для порятунку сезону.

Наразі Тоттенгем перебуває в глибокій кризі, посідаючи лише 14-те місце в турнірній таблиці АПЛ. Маючи значну фінансову підтримку від власників (нещодавнє вливання капіталу в розмірі 100 млн фунтів), клуб готовий до рішучих дій на ринку, щоб забезпечити тренеру необхідні ресурси для виправлення ситуації.

Наступним випробуванням для шпор стане виїзний матч проти Крістал Пелас, де команда намагатиметься перервати серію невдач.