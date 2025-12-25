Арсенал готується до півфіналу Кубка ліги проти колишнього клубу голкіпера.
Кепа Аррісабалага, getty images
25 грудня 2025, 14:05
Воротар Арсенала Кепа Аррісабалага прокоментував майбутню зустріч свого клубу з Челсі в півфіналі Кубка ліги. Іспанець підкреслив важливість гри проти сильних суперників та націленість команди на перемогу.
"Якщо ми хочемо вигравати трофеї, а саме цього ми прагнемо в Арсеналі, доводиться грати проти сильних команд. Обидва півфінальні матчі будуть дуже важливими для нас. Авжеж, буде складно, але ми добре готуємося і будемо готові до будь-якого сценарію", – заявив Кепа.
Нагадаємо, що влітку 2025 року Арсенал придбав Кепу з Челсі за 5 мільйонів фунтів. Воротар провів два "сухі" матчі в трьох іграх Кубка ліги, а вирішальні пенальті проти Крістал Пелас дозволили команді вийти до півфіналу.
Після серії пенальті Кепа прокоментував гру:
"Ми пройшли в наступний раунд, і ми задоволені. У першому таймі мали кілька шансів, потім у другому рахунок був приблизно 50 на 50. Ми допускали помилки в останні хвилини кількох ігор, тому потрібно це враховувати".
Воротар також відзначив важливість психологічної підготовки:
"Після пропущеного голу наприкінці гри емоційно треба бути зосередженим на пенальті. Це зміна мислення, яка спрацювала".
Тепер Арсенал готується до двоматчевого протистояння з Челсі, причому перший матч відбудеться на виїзді на початку нового року. Кепа підкреслив:
"Якщо ви хочете трофей, доводиться боротися з хорошими командами. Обидва півфінали будуть важкими, але ми готові боротися".
Перший півфінальний матч Кубка Ліги Челсі — Арсенал запланований на 14 січня 2026 року.