Іспанія

Іспанський клуб має намір активувати опцію викупу та залучити аргентинського півзахисника до основної команди.

Мадридський Реал ухвалив рішення повернути до свого складу 21-річного півзахисника Ніко Паса, який нині виступає за італійський Комо. Про це повідомляє видання AS.

За інформацією джерела, керівництво клубу планує активувати опцію зворотного викупу влітку наступного року. Після повернення футболіст має стати частиною основної команди, а можливість його подальшого продажу наразі не розглядається.

Ніко Пас перейшов до Комо 25 серпня 2024 року. За час виступів в Італії аргентинець провів 51 матч у всіх турнірах, забив 11 м’ячів і віддав 14 результативних передач.

Раніше Фабрегас пояснив головну проблему Алонсо в Реалі.