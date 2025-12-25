Англія

Колишній нападник червоних пояснив, чому нинішня ситуація єгипетського вінгера не є підставою для зміни клубу.

Ексфорвард Ліверпуля Іан Раш висловився щодо можливого майбутнього Мохамеда Салаха, зазначивши, що наразі немає об’єктивних причин для його відходу з клубу, оскільки гравець продовжує регулярно виходити на поле.

Коментуючи власний досвід, Раш нагадав, що рішення про зміну команди в його кар’єрі було пов’язане насамперед із нестачею ігрової практики.

"Я пішов, бо не грав регулярно. Я просто хотів грати у футбол. Мені не подобалося сидіти на лаві запасних — це важливий момент, який треба враховувати. Саме тому я перейшов до Лідс Юнайтед, бо хотів виходити на поле щотижня", — зазначив він.

Екснападник також згадав конкуренцію в атаці «Ліверпуля» того часу:

"Я дивився на Роббі Фаулера і Стена Коллімора — вони чудово взаємодіяли, і я не хотів залишатися запасним. Я отримував задоволення від гри, і саме це стало причиною мого переходу".

Підсумовуючи, Раш наголосив, що ситуація Салаха є іншою:

"Усе залежить від того, чи готовий ти миритися з роллю запасного. Але Мо ще навіть не дійшов до цього етапу, тож наразі в нього немає підстав залишати клуб", — сказав Раш.

Раніше повідомлялось, що Салаха хоче купити Аль-Іттіхада.