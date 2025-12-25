Англія

Захисник Арсеналу в захваті від гри свого партнера по команді після перемоги над Крістал Пелес в 1/4 фіналу Кубка англійської ліги.

Центральний захисник лондонського Арсеналу Вільям Саліба високо оцінив рівень гри Юррієна Тімбера, заявивши, що вважає його найкращим правим захисником у світовому футболі.

На запитання, чи є Тімбер найкращим правим беком у світі, Саліба відповів в ефірі CBS Sports без вагань:

"Так, із величезним відривом. Для мене — з величезним відривом, він неймовірно, неймовірно сильний. В єдиноборствах один в один його практично неможливо обіграти, і в атакувальному плані він також дуже хороший. Я сподіваюся, що він і далі гратиме на такому рівні, адже він топ, топ, топ-гравець".

Коли ж його уточнили, чи справді він вважає Тімбера номером один у світі на цій позиції, французький оборонець Арсенала додав:

"Перший або другий — точно. Це вже залежить… але перший або другий".

У поточному сезоні Юррієн Тімбер провів за Арсенал 24 матчі, в яких він забив 3 голи та віддав 3 результативні передачі.