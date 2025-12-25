Україна

Павлодарський Іртиш розглядає можливість зимового трансферу 33-річного нападника

Один із лідерів атак луганської Зорі Пилип Будківський потрапив у сферу інтересів казахстанського Іртиша.

Про це повідомляє видання amanvibe.kz. Попри те, що чинна угода 33-річного форварда з мужиками розрахована до кінця поточного сезону, переїзд до Казахстану може відбутися вже у найближче зимове трансферне вікно.

Ключовим фактором у переговорах стане фінансова сторона: Іртиш зможе підписати українця, якщо задовольнить його особисті запити щодо заробітної плати. Варто зазначити, що раніше в ЗМІ з'являлася інформація про наміри Будківського пролонгувати співпрацю із Зорею, проте інтерес з-за кордону може змінити плани досвідченого нападника.

У поточному сезоні 2025/26 Пилип Будківський переживає другу молодість і демонструє надзвичайну результативність: 7 голів у поточному розіграші УПЛ дозволяють Пилипу очолювати список найкращих снайперів ліги (разом із ще п’ятьма футболістами).