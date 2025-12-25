Англія

Центральний захисник може отримати додаткову заборону через конфлікт із арбітром після вилучення у матчі проти Ліверпуля.

Центральний захисник Тоттенгема та збірної Аргентини Крістіан Ромеро може бути дискваліфікований на більший термін після того, як Футбольна асоціація Англії висунула йому додаткові звинувачення. Повідомляє Sky Sports.

Ромеро отримав другу жовту картку в доданий час поєдинку 17-го туру проти Ліверпуля, який завершився поразкою Тоттенгема з рахунком 1:2. Автоматично це призвело до відсторонення футболіста на наступний матч проти Кристал Пелес. Однак аргентинський гравець може отримати додаткове покарання через неналежну поведінку на полі та конфронтаційні дії стосовно арбітра Джона Брукса після вилучення.

У заяві ФА зазначено, що Ромеро має час до п’ятниці, 2 січня 2026 року, щоб відповісти на висунуті звинувачення.

Цього сезону центральний захисник відіграв за Тоттенгем 19 матчів, 18 разів виходив у стартовому складі, відзначився трьома голами, трьома результативними передачами, отримав сім жовтих та одну червону картку.