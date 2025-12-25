Англія

Керманич синіх закликає до реалізму, порівнюючи свій проєкт із Манчестер Сіті та Арсеналом

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска вкотре спробував охолодити очікування вболівальників та експертів щодо чемпіонських амбіцій клубу в цьому сезоні.

Попри те, що команда демонструє прогрес і стабільно тримається у топ-4, італієць наполягає: сині ще не готові до боротьби за золото. Мареска чітко окреслив різницю між своїм колективом та головними фаворитами ліги.

За його словами, головним фактором є час та стабільність проєкту: Манчестер Сіті працює з Пепом Гвардіолою майже десять років, а Мікель Артета будує Арсенал уже понад п’ять. Мареска підкреслив, що він знаходиться в клубі лише два роки, і вимагати від команди перемоги в АПЛ прямо зараз — це ігнорувати реальний стан речей.

Тренер заявив, що про конкретні цілі на сезон можна буде говорити лише в березні, якщо команда збереже темп після складного зимового періоду. Окрему увагу Мареска приділив своїй резонансній заяві, зробленій після перемоги над Евертоном (2:0). Тоді він назвав два дні перед грою найгіршими з моменту приходу в клуб.

Тренер пояснив, що ці слова стосувалися атмосфери навколо команди. Він відчув, що попри позитивні результати, багато хто не надавав йому та гравцям належної підтримки. Внутрішній тиск та зовнішня критика після окремих невдач створили токсичне середовище, яке фахівець сприйняв дуже близько до серця. Мареска наголосив, що команді потрібна єдність, особливо коли вона проходить через етап перебудови.