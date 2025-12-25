Француз мріє про "вухатий кубок".
Вілльям Саліба, Getty images
25 грудня 2025, 18:28
Центральний захисник лондонського Арсеналу Вілльям Саліба висловився про боротьбу за перемогу в АПЛ та Лізі чемпіонів.
«Ми завжди обговорюємо це із моїми партнерами по команді. Я думаю, що незважаючи на те, що я люблю Прем'єр-лігу, мій пріоритет – Ліга чемпіонів.
Тому що Арсенал ніколи раніше не вигравав Лігу чемпіонів, і це мій улюблений турнір. Але якщо ми зможемо виграти і те, й інше, я не відмовлюся від такого задоволення», – сказав Саліба.
Цього сезону Вілльям Саліба відіграв за Арсенал 19 матчів та віддав одну результативну передачу.