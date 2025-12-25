Англія

Француз мріє про "вухатий кубок".

Центральний захисник лондонського Арсеналу Вілльям Саліба висловився про боротьбу за перемогу в АПЛ та Лізі чемпіонів.

«Ми завжди обговорюємо це із моїми партнерами по команді. Я думаю, що незважаючи на те, що я люблю Прем'єр-лігу, мій пріоритет – Ліга чемпіонів.

Тому що Арсенал ніколи раніше не вигравав Лігу чемпіонів, і це мій улюблений турнір. Але якщо ми зможемо виграти і те, й інше, я не відмовлюся від такого задоволення», – сказав Саліба.

Цього сезону Вілльям Саліба відіграв за Арсенал 19 матчів та віддав одну результативну передачу.