Італія

Італійський клуб вивчає трансферні варіанти для українського нападника, який раніше виступав в Іспанії.

Римська Рома готова розглянути варіанти продажу форварда збірної України Артема Довбика та вже запропонувала його кандидатуру клубам іспанської Ла Ліги. Про це повідомляє інсайдер Маттео Морретто.

За наявною інформацією, керівництво римського клубу аналізує можливість трансферу 27-річного нападника, який раніше виступав у чемпіонаті Іспанії за Жирону.

Контракт Довбика з Ромою чинний до літа 2029 року, а його орієнтовна трансферна вартість становить близько 20 мільйонів євро.

У поточному сезоні українець провів 14 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився двома голами та двома результативними передачами. Раніше він пропустив кілька поєдинків через ушкодження м’яза лівого стегна, однак очікується, що нападник потрапить до заявки команди на матч проти Дженоа 29 грудня.