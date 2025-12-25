Англія

Капітан "синіх" прокоментував прогрес клубу та свої амбіції на майбутні сезони.

Капітан лондонського Челсі Ріс Джеймс прокоментував зміни, які відбулися в клубі за останні роки, а також поділився емоціями з приводу свого ювілейного рубежу в команді.

За словами захисника, Челсі перебуває на етапі поступового розвитку після масштабних змін у структурі клубу та складі команди.

"За останні роки, очевидно, відбулося багато змін. До клубу прийшли нові люди, зокрема тренерський штаб, а зараз у нас більш молода команда. Минулий сезон показав, що ми крокуємо вперед і прогресуємо. Ми можемо досягати великих речей. Я впевнений, що з часом ми будемо ставати тільки сильнішими", — заявив Джеймс.

Окремо капітан "синіх" згадав про важливу особисту подію — досягнення позначки у 200 матчів за рідний клуб:

"Мій ювілей? Так, раніше я міг лише мріяти про те, що зможу провести 200 матчів за свій рідний клуб. Сподіваюся, попереду на мене чекає ще дуже багато ігор у цій футболці", — додав футболіст.

У поточному сезоні 26-річний Ріс Джеймс провів 21 матч за Челсі в усіх турнірах, відзначившись двома забитими м’ячами та п’ятьма результативними передачами. Загалом на його рахунку 211 поєдинків у складі лондонського клубу, в яких він забив 16 голів і віддав 29 асистів.