Англія

Все залежить від трансферу Семеньо.

Півзахисник Манчестер Сіті Оскар Бобб взимку може перейти до іншої команди. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 22-річний норвежець вимагатиме переходу в інший клуб, якщо Ман Сіті підпише вінгера Борнмута Антуана Семеньо.

Зазначається, що Боруссія Дортмунд виявляє інтерес до підписання гравця збірної Норвегії.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 25 млн. євро.

Цього сезону Оскар Бобб відіграв за Манчестер Сіті 15 матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.