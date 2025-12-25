Англія

Нідерландець підтримав свого футболіста.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився про головне бажання на Різдво. Його слова наводить офіційний сайт «червоних».

«Той факт, що Ісак деякий час не зможе грати з нами, безперечно, є великим розчаруванням. У момент отримання травми він продемонстрував рухливість та вміння завершувати атаки, тому його відсутність – це великий удар.

Якщо мені дозволять загадати бажання на Різдво, я побажаю Ісаку якнайшвидшого та повного одужання. Тим часом нам доведеться обходитися без нього, а також без інших гравців, які з тих чи інших причин недоступні.

Це одна з проблем сезону, і ми не маємо іншого вибору, окрім як справлятися з ситуацією, а це означає – знаходити рішення і, найголовніше, триматися разом як на полі, так і за його межами», — сказав Слот.