Центральний оборонець Ілір Краснічі змінить клубну прописку, приєднавшись до складу вовків.
Ілір Краснічі, фото УПЛ ТБ
25 грудня 2025, 21:21
Житомирське Полісся продовжує активну трансферну кампанію, спрямовану на зміцнення оборонної лінії.
Як повідомляє видання Sport.ua, новим гравцем команди стане 24-річний косовський захисник Ілір Краснічі, який до цього виступав за ковалівський Колос.
За наявною інформацією, офіційна презентація гравця запланована на святкові дні — керівництво клубу готує представлення новачка безпосередньо під Новий рік.
За час виступів у Ковалівці він зарекомендував себе як надійний оборонець із гарним першим пасом. У цьому сезоні косовар відіграв 14 матчів та забив один мʼяч у ворота Кривбаса.
Окрім трансферу Краснічі, клуб сьогодні підтвердив підписання косовського півзахисника Ліндона Емерллаху.