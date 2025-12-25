Житомирське Полісся продовжує активну трансферну кампанію, спрямовану на зміцнення оборонної лінії.

Як повідомляє видання Sport.ua, новим гравцем команди стане 24-річний косовський захисник Ілір Краснічі, який до цього виступав за ковалівський Колос.

За наявною інформацією, офіційна презентація гравця запланована на святкові дні — керівництво клубу готує представлення новачка безпосередньо під Новий рік.

За час виступів у Ковалівці він зарекомендував себе як надійний оборонець із гарним першим пасом. У цьому сезоні косовар відіграв 14 матчів та забив один мʼяч у ворота Кривбаса.

Окрім трансферу Краснічі, клуб сьогодні підтвердив підписання косовського півзахисника Ліндона Емерллаху.