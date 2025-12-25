Україна

Центральний оборонець Ілір Краснічі змінить клубну прописку, приєднавшись до складу вовків.

Житомирське Полісся продовжує активну трансферну кампанію, спрямовану на зміцнення оборонної лінії.

Як повідомляє видання Sport.ua, новим гравцем команди стане 24-річний косовський захисник Ілір Краснічі, який до цього виступав за ковалівський Колос.

За наявною інформацією, офіційна презентація гравця запланована на святкові дні — керівництво клубу готує представлення новачка безпосередньо під Новий рік.

За час виступів у Ковалівці він зарекомендував себе як надійний оборонець із гарним першим пасом. У цьому сезоні косовар відіграв 14 матчів та забив один мʼяч у ворота Кривбаса.

Окрім трансферу Краснічі, клуб сьогодні підтвердив підписання косовського півзахисника Ліндона Емерллаху.