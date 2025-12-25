Англія

Форвард прокоментував оренду до Фулгема.

Нігерійський нападник Самюель Чуквезе на початку осені цього року перебався до лондонського Фулгема з італійського Мілана на правах оренди.

26-річний виконавець поступово освоюється в АПЛ, і вже забив два голи та віддав чотири асисти за 10 матчів.

Відповідно про повернення до "россонері" влітку наступного року Чуквезе наразі не надто роздумує.

"У Мілані мені не дали тих можливостей, яких я хотів отримати. Мені не дали часу проявити себе в Серії A.

Зараз я щасливий у Фулгемі та зосереджений лише на своєму шляху та грі завдяки впевненості, яку я відновив у собі", — заявив нігерійський виконавець.

Тим часом Фулгем уже готовий до викупу контракту нападника.