Англія

Англійці шукають заміну травмованому Ісаку?

Ліверпуль звернув свою увагу на форварда мадридського Атлетіко Александера Серлота. Про це повідомляє TEAMtalk.

За інформацією джерела, керівництво англійського клубу вимушене виходити на пошук центрального нападника на тлі важкої травми Александера Ісака.

Зазначається, що 30-річний норвежець має замінити шведа, поки той не відновиться від пошкодження. Наразі невідомо, мова йде про оренду чи повноцінний трансфер.

Чинна трудова угода гравця з «індіанцями» розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 20 млн. євро.

Цього сезону Александер Серлот відіграв за Атлетіко 22 матчі, забив пʼять голів та віддав одну результативну передачу.