Іспанія

Ігрова форма аргентинського нападника стала найдорожчою клубною футболкою Марадони, проданою на торгах.

Ігрову футболку Дієго Марадони, у якій він виступав за Барселону у фіналі Кубка Іспанії 1984 року проти Атлетіка з Більбао, продано на аукціоні Matchday Football Auctions за 152 тисячі євро, повідомляє Mundo Deportivo.

Футболку спочатку продали за 123 тисячі євро, а після нарахування комісії у 23% її фактична вартість склала 152 тисячі євро. Це зробило її найдорожчою серед клубних футболок Марадони, проданих на аукціоні.

У фіналі Кубка Іспанії Барселона поступилася Атлетіку з рахунком 0:1. Після матчу на полі сталася бійка, у якій футболка Марадони була пошкоджена. Як зазначено в описі лота, її знайшла в роздягальні співробітниця клубу, яка не змогла відремонтувати екіпірування і залишила його як пам’ятку. Згодом футболка перейшла до знайомого чоловіка, а потім у спадок до його сина, який і виставив її на аукціон.

Марадона помер у 2020 році у віці 60 років. Аргентинець є чемпіоном світу 1986 року, а в складі Барселони здобув Кубок та Суперкубок Іспанії. У Наполі він став дворазовим чемпіоном Італії, володарем Кубка, Суперкубка країни та Кубка УЄФА.