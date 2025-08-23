Англія

Домашні команди довели свою перевагу у матчах другого туру, здобувши мінімальні, але важливі перемоги.

Сьогодні, 23 серпня, відбулися матчі Англійської Прем’єр-ліги, які подарували вболівальникам низку яскравих моментів та впевнених перемог господарів.

У першому поєдинку Бернлі вдалося обіграти Сандерленд з рахунком 2:0. Господарі контролювали гру, відкривши рахунок вже на початку другого тайму завдяки точному удару Каллена, а ближче до фіналу Ентоні подвоїв перевагу команди. Сандерленд намагався створити моменти, але не зумів пробити оборону суперника.

Бернлі - Сандерленд 2:0

Голи: Каллен, 47, Ентоні, 88

Бернлі: Дубравка — Вокер, Естев (Воррелл, 83), Екдаль, Гартман — Угочукву (Сонне, 69), Каллен — Брун Ларсен (Лоран, 69), Межбрі (Чауна, 83), Ентоні — Фостер (Флеммінг, 86)

Сандерленд: Руфс — Г'юм, Баллард (Селт, 9), Альдерете, Мандава — Діарра (Гую, 80), Джака, Садікі — Тальбі (Іcідор, 63), Маєнда (Робертс, 63), Адінгра (Ле Фе, 63)

Попередження: Адінгра

Борнмут у домашньому матчі мінімально переміг Вулвергемптон — 1:0. Гол Таверньє на 4-й хвилині став вирішальним, а вилучення Тоті на 49-й хвилині ускладнило боротьбу гостей за позитивний результат.

Борнмут — Вулвергемптон 1:0

Гол: Таверньє, 4

Борнмут: Петрович — Сміт, Діакіте, Сенесі, Трюффер — Адамс (Гілл, 88) — Семеньйо, Скотт (Крісті, 66), Таверньє (Клюйверт, 78), Брукс — Еванілсон (Крупі, 88)

Вулвергемптон: Са — Доерті, Агбаду, Тоті — Гувер (Чачуа, 35), Аріас (Буено, 56), Гомес, Вольфе (Буено, 46) — Мунетсі, Странд Ларсен (Хі Чхан, 78), Бельгард (Андре, 46)

Попередження: Адамс, Скотт — Тоті, Буено, Доерті, Гомеш

Вилучення: Тоті, 49

У поєдинку Брентфорд — Астон Вілла також перемогу святкували господарі. Єдиний гол забив Уаттара на 13-й хвилині, і цей результат зберігся до фінального свистка. Астон Вілла намагалася відігратися, але їй не вистачило точності в завершальній стадії.

Брентфорд — Астон Вілла 1:0

Гол: Уаттара, 13

Брентфорд: Келлегер — Кайоде (Аєр, 85), Коллінз, Ван ден Берг, Льюїс-Поттер — Ярмолюк (Єнсен, 79), Гендерсон (Оньєка, 69) — Уаттара (Генрі, 84), Дамсгор, Шаде — Тьяго

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Торрес, Мінгз, Дінь (Матсен, 64) — Онана (Мален, 64), Камара (Буендія, 16) — Макгінн (Богард, 75), Тілеманс, Роджерс — Воткінс

Попередження: Келлегер — Онана, Богард