Молодий українець два матчі поспіль виходить в старті Брентфорда.
Єгор Ярмолюк, getty images
24 серпня 2025, 14:52
В рамках 2-го туру англійської Прем'єр-ліги Брентфорд мінімально переміг бірмінгемську Астон Віллу (1:0).
В стартовому складі "бджіл" вийшов український півзахисник Єгор Ярмолюк, який провів на футбольному полі 79 хвилин. Цей матч став для 21-річного гравця 60-м у чемпіонаті Англії.
Таким чином, Ярмолюк обійшов за цим показником чинного головного тренера збірної України Сергія Реброва, на рахунку якого 59 матчів в АПЛ (Тоттенгем — 10 голів та 7 асистів).
Єгор Ярмолюк у 60 матчах англійської Прем'єр-ліги в складі Брентфорда не відзначився жодною результативною дією.
Топ-5 українців за кількістю проведених матчів в АПЛ виглядає наступним чином:
1. Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Арсенал) — 145 матчів.
2. Віталій Миколенко (Евертон) — 110 матчів.
3. Олег Лужний (Арсенал, Вулвергемптон) — 81 матч.
4. Ілля Забарний (Борнмут) — 78 матчів.
5. Андрій Ярмоленко (Вест Гем) — 66 матчів.
Зазначимо, що в стартових двох турах АПЛ українець неодмінно з'являвся в основному складі "бджіл".