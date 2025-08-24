Англія

Молодий українець два матчі поспіль виходить в старті Брентфорда.

В рамках 2-го туру англійської Прем'єр-ліги Брентфорд мінімально переміг бірмінгемську Астон Віллу (1:0).

В стартовому складі "бджіл" вийшов український півзахисник Єгор Ярмолюк, який провів на футбольному полі 79 хвилин. Цей матч став для 21-річного гравця 60-м у чемпіонаті Англії.

Таким чином, Ярмолюк обійшов за цим показником чинного головного тренера збірної України Сергія Реброва, на рахунку якого 59 матчів в АПЛ (Тоттенгем — 10 голів та 7 асистів).

Єгор Ярмолюк у 60 матчах англійської Прем'єр-ліги в складі Брентфорда не відзначився жодною результативною дією.

Топ-5 українців за кількістю проведених матчів в АПЛ виглядає наступним чином:

1. Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Арсенал) — 145 матчів.

2. Віталій Миколенко (Евертон) — 110 матчів.

3. Олег Лужний (Арсенал, Вулвергемптон) — 81 матч.

4. Ілля Забарний (Борнмут) — 78 матчів.

5. Андрій Ярмоленко (Вест Гем) — 66 матчів.

Зазначимо, що в стартових двох турах АПЛ українець неодмінно з'являвся в основному складі "бджіл".