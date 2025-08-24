Бруну Фернандеш уперше за майже два роки не забив пенальті в АПЛ, а його команда знову втратила очки.
Фулгем — Манчестер Юнайтед, Getty Images
24 серпня 2025, 20:29
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
На 38-й хвилині Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) не забив пенальті (промах).
Фулгем:
Фулгем — Манчестер Юнайтед 1:1
Голи: Сміт-Роу, 73 — Муніз, 58 (авт.)
Лено — Тете, Андерсен, Бессі, Кастань (Робінсон, 62) — Лукич, Берге — Сессеньйон (Вілсон, 62), Кінг (Сміт-Роу, 71), Івобі — Муніз (Хіменес, 71).
Манчестер Юнайтед:
Баїндир — Йоро (Магвайр, 87), де Лігт, Шоу (Гевен, 87) — Діалло (Шешко, 53), Каземіро (Далот, 52), Фернандеш, Доргу — Маунт (Угарте, 69), Мбемо — Кунья.
Попередження: Лукич — Каземіро