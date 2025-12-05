Інше

Досвідчений француз продовжуватиме виступати за Океаном.

Лос-Анджелес на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з воротарем Уго Льорісом.

Нова угода з 39-річним французом розрахована до кінця 2026 року. Також у новій угоді є опція продовження контракту ще на один сезон.

Нагадаємо, Льоріс виступає у МЛС із січня минулого року. Цього сезону він провів 38 матчів, з яких 12 на нуль при 42 пропущених м'ячах.

За підсумками цього сезону Лос-Анджелес дійшов до чвертьфіналу плей-оф МЛС, де поступився Ванкуверу в серії післяматчевих пенальті.