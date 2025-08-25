Англія

МЮ без перемога на старті АПЛ.

Головний тренер англійського Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився після нічийного результату в матчі 2-го туру АПЛ з лондонським Фулгемом (1:1). Цитує португальського фахівця BBC.

"Це найкраще в роботі тренера – відчувати емоції протягом 90 хвилин. Я знаю, що ми здатні грати краще, ось чому я засмучений. Я хочу допомогти гравцям, але не можу, тому що в матчі багато чого ти не в силах змінити.

Ми забили гол, а потім забули, як грати. Ми дуже сильно хочемо перемогти, і це хороше відчуття. Команда забила, і всі на полі подумали: "А тепер давайте втримаємо перевагу і переможемо". Але я вважаю, що в такі моменти ми повинні починати тиснути ще сильніше.

Ми намагалися пресингувати максимально високо, і через це залишалися вільні зони.

Нам треба сильно вирости. Але для мене найважливіше те, що протягом тижня футболісти тренувалися дуже старанно і дуже відповідально грали з Фулгемом. Ми станемо сильнішими", – сказав Аморім.

Після двох зіграних турів МЮ набрав лише один заліковий бал.