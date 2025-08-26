Англія

Вовки не готові продавати норвезького форварда навіть за рекордну суму.

Ньюкасл Юнайтед зробив офіційну спробу підписати нападника Вулвергемптона Йоргена Ларсена, повідомляє The Athletic. За інформацією джерела, "сороки" запропонували за 25-річного норвезького форварда 50 мільйонів фунтів без урахування можливих бонусів, що становить близько 57,9 мільйона євро.

Втім, Вулвергемптон категорично відхилив пропозицію і заявив, що цього літа не планує продавати Ларсена. Керівництво клубу вважає нападника ключовою фігурою у складі та наголошує, що часу на пошук повноцінної заміни перед закриттям трансферного вікна вже не залишилося.

Наразі переговори між клубами зупинені, однак Ньюкасл розглядає Ларсена як пріоритетного кандидата на посилення атаки після відходу Каллума Вілсона, чий контракт завершився цього літа. Водночас у клубі підкреслюють, що трансфер норвежця не пов’язаний із можливим продажем Александра Ісака.

Сам Ларсен зацікавлений у потенційному переході на Сент-Джеймс Парк, але не вимагає від Вулвергемптона дозволу на відхід. Минулого сезону він провів 38 матчів у всіх турнірах, забив 14 голів і віддав п'ять асистів.