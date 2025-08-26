Англія

16-річний Нгумоа вирвав для Ліверпуля перемогу над Ньюкаслом

Команда Арне Слота знову втратила перевагу в два м'ячі за ходом гри, але знову знайшла вихід із ситуації на лаві запасних.

Ньюкасл — Ліверпуль, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Ньюкасл — Ліверпуль 2:3

Голи: Гімараес, 57, Осула, 88 — Гравенберх, 35, Екітіке, 46, Нгумоа, 90+10



Ньюкасл: Поуп — Тріпп’єр (Голл, 76), Шер (Тіав, 81), Берн, Лівраменто — Гімараес, Тоналі (Майлі, 66), Жоелінтон (Ремзі, 75) — Еланга, Гордон, Барнс (Осула, 76).



Ліверпуль: Аліссон — Собослаї, Конате, ван Дейк, Керкез — Джонс (Елліотт, 90+6), Гравенберх — Салах (Ендо, 90+13), Вірц (Бредлі, 80), Гакпо (Нгумоа, 90+6) — Екітіке (К'єза, 80).



Попередження: Берн, Гімараес — Гравенберх, Конате, Бредлі



На 45+3-й хвилині був вилучений Ентоні Гордон (Ньюкасл) (грубе порушення).