Український лівий фулбек вийде у старті проти Мансфілда в 1/32 Кубка ліги.
Віталій Миколенко, Getty Images
27 серпня 2025, 21:38
У рамках 1/32 фіналу Кубка англійської ліги Евертон зустрінеться з Мансфілд Таун.
Головний тренер "ірисок" Девід Моєс визначився зі стартовим складом на це протистояння, в якому знайшлося місце для лівого захисника Віталія Миколенка.
Зазначимо, що у новому сезоні український фулбек ще не з'являвся на полі через травму — цей матч стане для нього першим.
Поєдинок Евертон — Мансфілд Таун відбудеться 27 серпня о 21:45 за київським часом.