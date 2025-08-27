Англія

Український лівий фулбек вийде у старті проти Мансфілда в 1/32 Кубка ліги.

У рамках 1/32 фіналу Кубка англійської ліги Евертон зустрінеться з Мансфілд Таун.

Головний тренер "ірисок" Девід Моєс визначився зі стартовим складом на це протистояння, в якому знайшлося місце для лівого захисника Віталія Миколенка.

Зазначимо, що у новому сезоні український фулбек ще не з'являвся на полі через травму — цей матч стане для нього першим.

Поєдинок Евертон — Мансфілд Таун відбудеться 27 серпня о 21:45 за київським часом.